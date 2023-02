Sept arrestations dans la région de Sorel-Tracy pour crimes liés à la drogue

Sept personnes ont été arrêtées par la police mercredi matin dans la région de Sorel-Tracy dans le cadre d’une longue enquête visant à contrer le trafic de stupéfiants.

La Sûreté du Québec (SQ) rapporte que ce sont des policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) de la Montérégie qui ont procédé à l’arrestation de ces personnes, sept hommes âgés de 22 à 69 ans. Les suspects sont originaires de Sorel-Tracy, de même que des municipalités environnantes de Saint-Gérard-Majella, Massueville et Yamaska.

Ils ont été placés en détention en attendant de comparaître au tribunal où ils pourraient faire face à des accusations de complot, de possession de stupéfiants, de possession en vue de trafic, de trafic de stupéfiants et de recyclage de produits de la criminalité.

La police signale que l’enquête concernant ces suspects a été initiée en novembre 2020. Elle avait jusqu’à maintenant permis de recueillir des éléments de preuve reliés aux suspects lors de perquisitions effectuées en 2021. Ces perquisitions avaient permis la saisie, d’entre autres, plus de 200 000 $ en devises canadiennes, de divers stupéfiants, d’armes à feu et de divers items reliés au crime organisé et au trafic de stupéfiants.

Les diverses Escouades régionales mixtes du Québec sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé.

La Presse Canadienne