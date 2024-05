Alerte AMBER : les enfants enlevés à Saint-Vallier retrouvés

Les orages qui ont balayé plusieurs régions du Québec mercredi soir et au courant de la nuit ont entraîné de nombreuses pannes de courant. Vers 5 heures jeudi matin, Hydro-Québec signalait que plus de 18 000 de ses abonnés étaient privés d'électricité. Plus de 240 pannes étaient répertoriées dans l'ensemble de la province. Avec 5000 clients ...