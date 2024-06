Des avertissements de chaleur entrent en vigueur dans le sud et l'ouest du Québec

Des avertissements de chaleurs sont entrés en vigueur lundi matin dans plusieurs régions du sud et de l'ouest du Québec, alors qu'une vague de chaleur touchera une bonne partie de la province cette semaine.

Environnement Canada a publié des avertissements de chaleur pour les régions de Montréal, la Capitale-Nationale, l'Outaouais, l'Abitibi, les Laurentides, Lanaudière, la Montérégie, l'Estrie et le Centre-du-Québec.

Dans les secteurs touchés, on prévient que l'indice humidex dépassera 40 en après-midi de mardi à jeudi, alors que les températures maximales oscilleront entre 30 °C et 35 °C. La nuit offrira peu de repos, puisque les minimums seront autour de 20 °C.

Plusieurs autres régions situées plus haut nord font aussi l'objet d'un bulletin météorologique spécial en raison de la vague de chaleur qui est attendue. Des avertissements sont également en vigueur dans l'est de l'Ontario et au Nouveau-Brunswick, de sorte que c'est une bonne partie de l'est du pays qui se retrouvera sous ce dôme de chaleur en milieu de semaine.

Selon Environnement Canada, la chaleur commencera déjà à s'installer lundi, avant d'atteindre son paroxysme en milieu de semaine. Le retour du temps un peu plus frais pourrait avoir lieu à compter de vendredi.

En période de forte chaleur, l'agence fédérale recommande de boire de six à huit verres d’eau par jour, sans attendre d’avoir soif, et d'éviter les boissons alcoolisées ou la caféine.

Dans la mesure du possible, il est recommandé de passer au moins deux heures par jour dans un endroit climatisé ou frais, ou encore de prendre une douche ou un bain frais.

Il peut aussi être bénéfique de réduire ses activités physiques à l'extérieur, ou de les déplacer vers le début ou la fin de la journée, à des moments où la température est moins élevée.

Environnement Canada rappelle aussi l'importance de ne jamais laisser un enfant ou un bébé seul dans une voiture ou une pièce mal aérée, de prendre des nouvelles des personnes qui habitent seules et de ne pas négliger l'impact de la chaleur sur les animaux de compagnie.