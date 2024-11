De nombreuses perquisitions dans la région pour trafic de stupéfiants

L’Escouade régionale mixte (ERM) Montérégie, en collaboration avec les policiers de la MRC Pierre-De-Saurel ont procédé aujourd’hui à dix perquisitions à des adresses et six véhicules ont été perquisitionnés simultanément.

Cette opération a permis, entre autres, la saisie de : cinq armes à feu, plus de 8000$ en devise canadienne, près de 125 grammes de cannabis sous diverses formes, plus de 40 grammes de cocaïne, 95 comprimés de stupéfiants et divers items reliés au trafic de stupéfiants.

De plus, deux hommes âgés de 40 et de 21 ans ont été arrêtés. Ils comparaîtront cet après-midi au Palais de justice de Longueuil.

Les ERM sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).

Toute personne qui détiendrait des informations en lien avec des activités liées au trafic de stupéfiants peut contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.