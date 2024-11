Une femme de Saint-François-du-Lac est recherchée

L’Escouade régionale mixte (ERM) Montérégie, en collaboration avec les policiers de la MRC Pierre-De-Saurel ont procédé aujourd’hui à dix perquisitions à des adresses et six véhicules ont été perquisitionnés simultanément. Cette opération a permis, entre autres, la saisie de : cinq armes à feu, plus de 8000$ en devise canadienne, ...