Incident majeur au Centre d’hébergement Élisabeth-Lafrance

Hier, en fin de journée, un incident majeur s'est produit au Centre d'hébergement et de soins de longue durée Élisabeth-Lafrance à Sorel-Tracy, obligeant la relocalisation de certains résidents habitant au troisième et quatrième étage.

Mentionnons qu'aucun résident ou membre du personnel n'a été blessé. Selon la résidence, les équipes sur place suspectent un bris de tuyauterie dans le réseau de gicleurs situé au quatrième étage. En soirée, la directrice adjointe aux communications indiquait que la situation était sous contrôle et qu'il n'y avait aucun risque pour le reste du bâtiment.

On rapporte que les secteurs touchés ont été rapidement confinés. Les équipes du CHSLD se sont mobilisées pour garantir la sécurité et le bien-être des résidents avant tout.

On assure qu'ils ont été mis en sécurité et qu'un hébergement temporaire sur place leur a été fourni. Également, les familles ont été informées et rassurées concernant l’état de leurs proches.

De plus, l'évaluation approfondie des dommages se poursuit. Celle-ci permettra de mettre en œuvre des solutions durables pour l’hébergement des résidents et de planifier les travaux nécessaires à la réintégration des espaces concernés.