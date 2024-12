La majorité des résidents du Centre d’hébergement Élizabeth-Lafrance réintégrés

Le jeudi 5 décembre, un bris de tuyauterie a eu lieu au Centre d'hébergement Élizabeth-Lafrance (CHEL), obligeant à reloger certains résidents. Dès le lendemain, la majorité des occupants ont pu réintégrer leur chambre dans des conditions sécuritaires.

Le dégât d'eau avait affecté une partie du 3e et 4e étage sans blesser personne. Les équipes cliniques, médicales, techniques et logistiques ont agi avec rigueur et efficacité, permettant de prévenir tout incident

Après une évaluation approfondie des lieux, la majorité des résidents sont retournés dans leur chambre et pour les autres, on compte sur un délai de 72 heures pour finaliser les travaux d'assèchement et garantir un retour en toute sécurité. Seulement trois chambres nécessiteront des travaux plus importants. Les résidents concernés seront temporairement relocalisés à l’intérieur du centre le temps de compléter les rénovations nécessaires.