Un important incendie à l'école secondaire Bernard-Gariépy

Selon le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy, un incendie s’est déclaré dans une partie de la toiture du gymnase de l’École secondaire Bernard Gariépy, situé au 2800 boulevard des Érables, ce mardi matin. L'établissement sera fermé pour un minimum de deux jours, soit le 15 et 16 janvier.

Le gymnase est actuellement en rénovation. Tous les élèves et membres du personnel ont été évacués. Les pompiers de Sorel ont eu l'aide du service d'incendie de Saint-Ours, Saint-Roch-sur-Richelieu et Contrecoeur.

Les élèves ont été immédiatement pris en charge au Cégep de Sorel-Tracy et leurs parents pouvaient venir les chercher dès midi. Pour ceux qui ne pouvaient pas retourner à la maison ont eu le droit à un repas. Ils ont pu prendre leur transport scolaire à la fin de la journée comme à l'habitude.

Les services d’urgence seront sur place cette nuit afin de sécuriser l’édifice. Le retour à la maison des élèves s’est bien déroulé dans les circonstances.

En raison de l'incendie, il y a eu plusieurs coupures dans les réseaux téléphoniques et informatiques dans les écoles du secteur Tracy (Saint-Jean-Bosco, Laplume, Martel et Enfant-Jésus.

L'école a dû suspendre toutes communications par courriel pour se concentrer sur la sécurité de ses élèves et de ses employés.

Cellule de crise au CSSST

D'ailleurs une cellule de gestion de crise a été mise en place pour coordonner les opérations à partir du Centre de services scolaire.

On assure que plusieurs scénarios sont déjà étudiés afin de relocaliser, si nécessaire, les élèves et membres du personnel de l’école au cours des prochaines semaines. Les informations seront communiquées dès que possible.