Incendie de l'École Bernard-Gariépy : les pompiers ont quitté les lieux

Hier matin, le toit du gymnase en rénovation de l'École secondaire Bernard-Gariépy, situé au 2800 boulevard des Érables, à Sorel-Tracy, a pris feu, obligeant l'évacuation complète de l'établissement scolaire. Le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy a fait sa dernière mise à jour ce matin à 9h.

Rappelons que le Service d'Incendie de Sorel-Tracy aidé du service d'incendie de Saint-Ours, Saint-Roch-sur-Richelieu et Contrecoeur, est resté toute la nuit pour s'assurer que l'incendie ne reprenne vie et sécuriser les lieux. Selon les dernières informations, ils ont terminé leur travail tôt ce matin, et ont quitté la scène.

À l'heure actuelle, une équipe du Centre de services scolaire de Sorel-Tracy est sur place afin de constater les dégâts sur le bâtiment. L’évaluation sera effectuée tout au long de la journée.

Hier, il a été annoncé que l'école serait fermée pour un minimum de deux jours, soit le 15 et 16 janvier. Cela pourrait se prolonger à la suite de l'évaluation. Une cellule de crise avait été mise en place hier pour coordonner les opérations et élaborer les différents scénarios pour que les élèves puissent retourner à l'école le plus rapidement possible.

De plus, les élèves avaient été pris en charge par le Cégep de Sorel-Tracy, le temps que les parents viennent chercher leurs enfants. Les élèves qui n'avaient pu quitter avant la fin de la journée avaient reçu un repas.

Les dommages sont assez importants pour que l'établissement soit complètement interdit à toute visite et qu'une sécurisation des lieux est toujours en cours. Il se pourrait qu'une relocalisation du personnel et des élèves soit nécessaire afin de reprendre les cours.