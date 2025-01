Trafic de stupéfiants et d’armes à feu à Sorel-Tracy : arrestations en cours

L’Escouade régionale mixte (ERM) Montérégie mène actuellement une opération relativement à du trafic de stupéfiants et d’armes à feu à Sorel- Tracy. Près d’une trentaine de policiers participent actuellement à cette opération.

Huit arrestations sont prévues au cours de cette opération. Celle-ci découle d’une enquête amorcée en juillet 2024 à la suite d’informations reçues du public. Rappelons qu’en novembre 2024, des armes à feu et des stupéfiants avaient été saisis dans la phase de perquisitions.

Les ERM sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).

Toute personne qui détiendrait des informations en lien avec des activités liées au trafic de stupéfiants peut contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.