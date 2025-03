Stupéfiants et trafic d'armes illégales : une opération à Mont-St-Grégoire

Une opération concernant le trafic de stupéfiants et d'armes illégales a été menée à Mont-Saint-Grégoire par les policiers de l’Équipe intégrée de lutte contre le trafic d’armes à feu (EILTA) Montréal, coordonnée par la Sûreté du Québec.

Des perquisitions réalisées dans une résidence située sur le rang du Grand Bois, à Mont-Saint-Grégoire ainsi que dans un garage et un véhicule ont permis la saisie de : deux armes de poing, une dizaine d’armes longues, plusieurs munitions de différents calibres, plus de 5000$ en devise canadienne, près de 4000 comprimés de méthamphétamine et plus de 40 grammes de cocaïne.

Kevin Masse-Ortiz, 36 ans a été arrêté en lien avec la perquisition, il demeure détenu et pourrait faire face à des accusations en lien avec la possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, la possession non autorisée d’armes à feu, possession d’armes à feu prohibés ainsi que d’entreposage négligent d’armes à feu. Sa comparution est prévue aujourd’hui le 6 mars.

L’enquête a été amorcée en janvier 2025 grâce à des informations reçues du public a mobilisé une dizaine de policiers en plus d’un maitre-chien, du groupe tactique d’intervention ainsi que de techniciens explosifs.

L’Équipe intégrée de lutte contre le trafic des armes à feu (EILTA) a pour mandat de lutter contre le trafic d’armes à feu et contre la violence liée aux armes à feu. L’EILTA Montréal est présentement composée de membres de la Sûreté du Québec de l’Agence des services frontaliers du Canada, de la Gendarmerie royale du Canada et du Service de police de la Ville de Montréal.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la fabrication, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.