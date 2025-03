Deux grands excès de vitesse en Montérégie

Dans la journée du 25 mars, deux conducteurs ont été arrêtés par des policiers de la Sûreté du Québec de la Montérégie pour de grands excès de vitesse.

Vers 16 h 30, un véhicule a été capté sur le chemin des Patriotes (route 133) à Sainte-Anne-de-Sabrevois à une vitesse de 165 km/h, alors que la limite permise de cette route est de 90 km/h. L’homme âgé de 53 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu, s’est vu remettre un constat d’infraction de 1 536$ assorti de 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu pour une période de sept jours.

Puis vers 18h00, les policiers ont intercepté un véhicule qui circulait sur le rang des Dussault (route 227) à Saint-Sébastien. Le conducteur a été capté alors qu’il circulait à 154 km/h dans une zone où la limite permise est de 90 km/h. L’homme âgé de 19 ans de Venise-en-Québec, a reçu un constat d’infraction de 1 311$ assorti de 14 points d’inaptitude. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours puisque le conducteur faisait l’objet d’une sanction.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.