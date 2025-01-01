Un homme roule à plus de 145 km/h sur la route 138 à Très-St-Sacrement

Le 30 août, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont capté un homme qui circulait à une vitesse de 146 km/h dans ans une zone où la limite maximale est établie à 90 km/h sur la route 138 à Très-Saint-Sacrement.

Il s'agit d'un grand excès de vitesse qui lui a coûté une amende de 1099$ et dix points d'inaptitude. De plus, son permis de conduire est suspendu pour sept jours.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.