Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sur la route 138

Un homme roule à plus de 145 km/h sur la route 138 à Très-St-Sacrement

durée 11h00
3 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 30 août, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont capté un homme qui circulait à une vitesse de 146 km/h dans ans une zone où la limite maximale est établie à 90 km/h sur la route 138 à Très-Saint-Sacrement. 

Il s'agit d'un grand excès de vitesse qui lui a coûté une amende de 1099$ et dix points d'inaptitude. De plus, son permis de conduire est suspendu pour sept jours. 

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le risque de feux de forêt persistera jusqu'à la fin de l'été au Canada

Publié le 18 août 2025

Le risque de feux de forêt persistera jusqu'à la fin de l'été au Canada

Les provinces de l'Ouest canadien et de la côte est devraient rester vigilantes quant à la possibilité d'une recrudescence des feux de forêt pendant le reste de l'été, selon la dernière mise à jour du gouvernement fédéral. De vastes étendues de la Colombie-Britannique et des provinces des Prairies devraient être plus sèches et plus chaudes que la ...

LIRE LA SUITE
La saison des feux de forêt 2025 est la 2e pire jamais enregistrée au Canada

Publié le 8 août 2025

La saison des feux de forêt 2025 est la 2e pire jamais enregistrée au Canada

La saison des feux de forêt de 2025 est désormais la deuxième pire jamais enregistrée au Canada. Les derniers chiffres publiés par le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) indiquent que les incendies ont ravagé 72 000 kilomètres carrés, soit une superficie à peu près équivalente à celle du Nouveau-Brunswick. Cela dépasse la ...

LIRE LA SUITE
Le ministre Skeete déçu par une réduction de peine en raison de l'origine ethnique

Publié le 8 août 2025

Le ministre Skeete déçu par une réduction de peine en raison de l'origine ethnique

Le ministre québécois responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, s'est dit déçu, jeudi, qu'une juge ait accordé une réduction de peine à un homme noir condamné pour un crime de trafic de drogue en raison de son origine ethnique. M. Skeete a écrit, dans une publication sur X, qu'il s'agît d'une «triste première au Québec». Il a ...

LIRE LA SUITE