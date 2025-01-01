Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ministre de la Justice

Jolin-Barrette craint que les tribunaux fassent reculer le droit à l'avortement

durée 18h00
3 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement Legault ne fait pas confiance aux tribunaux pour protéger le droit à l'avortement à long terme.

C'est ainsi que le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a justifié sa volonté d'enchâsser le droit à l'avortement dans son projet de constitution québécoise, qui sera soumis à des consultations à compter de jeudi.

En mêlée de presse mercredi matin, M. Jolin-Barrette a dit entendre les critiques et a suggéré qu'il était ouvert à modifier son projet de loi pour les rassurer.

Mais il a ajouté qu'il s'inquiète pour l'avenir, puisque des tribunaux pourraient très bien changer d'idée et invalider des décisions qui confirment actuellement le droit à l'interruption de grossesse.

Des médecins, des juristes et des groupes sociaux soutiennent pour leur part que d'inscrire le droit à l'avortement dans une constitution l'exposerait plus facilement à des contestations judiciaires.

Les consultations prévues en commission parlementaire s'annoncent pour être les plus importantes de la législature à ce jour, puisque pas moins de 211 interlocuteurs se feront entendre.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des perquisitions à Sorel-Tracy et Sainte-Anne-de-Sorel

Publié hier à 11h05

Des perquisitions à Sorel-Tracy et Sainte-Anne-de-Sorel

Le 26 novembre dernier,  les policiers de la MRC de Pierre-De Saurel ont effectué une opération en matière de trafic de stupéfiants et de contrebande à Sorel-Tracy et Sainte-Anne-de-Sorel. Des perquisitions ont eu lieu dans quatre résidences et deux véhicules (rue du Collège, rue Phipps et rue Victoria à Sorel-Tracy et chemin du Chenal-du-Moine à ...

LIRE LA SUITE
Une journée de patrouille avec la SQ pour l'élu Martin Lajeunesse

Publié le 1 décembre 2025

Une journée de patrouille avec la SQ pour l'élu Martin Lajeunesse

Le 13 novembre dernier, l’élu municipal du secteur Saint-Laurent, Martin Lajeunesse, a pris part à une journée de patrouille en compagnie de l’agent Raphaël Pelletier de la Sûreté du Québec. Cette activité fut rendue possible grâce au programme Découvrir le milieu policier – Journée de l’élu municipal, une initiative visant à renforcer les liens ...

LIRE LA SUITE
Opération se sensibilisation sur la violence entre partenaires intimes

Publié le 24 novembre 2025

Opération se sensibilisation sur la violence entre partenaires intimes

Initiée par la Sûreté du Québec (SQ), l’opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes (ONCP VPI) se tiendra ce mercredi, le 26 novembre. L’événement se déroule dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes et aux filles. Partout au Québec, les services ...

LIRE LA SUITE