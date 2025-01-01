Des perquisitions à Sorel-Tracy et Sainte-Anne-de-Sorel

Le 26 novembre dernier, les policiers de la MRC de Pierre-De Saurel ont effectué une opération en matière de trafic de stupéfiants et de contrebande à Sorel-Tracy et Sainte-Anne-de-Sorel.

Des perquisitions ont eu lieu dans quatre résidences et deux véhicules (rue du Collège, rue Phipps et rue Victoria à Sorel-Tracy et chemin du Chenal-du-Moine à Sainte-Anne-de-Sorel).

Ces perquisitions ont permis la saisie de : près de 40 grammes de métamphétamine, près de 60 grammes de cocaïne, plus de 15 grammes d’héroïne, plus de 1 250 comprimés de métamphétamine, d’ecstasy et de médicaments d’ordonnance, plus de 15 grammes de cannabis, plus de 6 300$ en argent canadien, une arme à feu et du tabac et de l’alcool de contrebande.

La Division des enquêtes et de la coordination du crime organisé, le Service des enquêtes sur la contrebande, ainsi que les maîtres-chiens de la SQ ont également participé à cette opération.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic de stupéfiants ou à la contrebande peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800-659-4264.