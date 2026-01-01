Interventions en février dernier
Bilan d'une opération du contrôle des véhicules lourds au Québec
Par Salle des nouvelles
Durant le mois de février, de nombreuses interventions auprès des conducteurs de véhicules lourds ont été faites par les policiers municipaux et la Sûreté du Québec, avec l'appui des contrôleurs routiers de Contrôle routier Québec (CRQ).
Le but est de combattre les principaux comportements imprudents qui sont en cause dans les collisions routières, notamment le non-respect de la signalisation, le cellulaire au volant, suivre de trop près et la vitesse excessive.
Pour le mois de février, à travers le Québec, il y a eu 722 opérations, dont 58 opérations conjointes avec Contrôle routier Québec et 1 994 véhicules interceptés.
Un total de 1 890 constats d’infraction (excluant les constats d’infraction remis par CRQ), ont été remis dont : 20% pour des infractions de vitesse, 8% pour non-respect des arrêts et des feux rouges et 16% pour avoir circulé dans les zones interdites au camionnage.
Depuis octobre 2025, les policiers ont effectué 8 732 interceptions de véhicules lourds et remis 8 486 constats d’infraction, excluant les constats d’infraction remis par CRQ.