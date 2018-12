Journée spéciale pour des enfants malades à Sorel-Tracy

Le 5 décembre dernier avait lieu la 11e édition de la fête des enfants malades à Sorel-Tracy. Cette journée magique était coordonnée par la sergente Annie Létourneau du poste de la MRC Pierre-De Saurel avec l’aide de ses précieux bénévoles de l’Arbre de Joie et de la contribution des commanditaires assidus, d’année en année.

Cette journée de rêve avait lieu au cabaret Les Années Folles de Sorel-Tracy, situé au Quai Catherine Legardeur, et le tout se déroulait dans un décor féérique. Au total, douze familles, référées par des médecins, ont participé à cette fête et les enfants, accompagnés de leurs parents, ont eu une journée remplie d’activités et de surprises en plus de pouvoir faire un tour d’hélicoptère.

Par la suite, ils ont visité les véhicules d’urgence des policiers, des pompiers et des ambulanciers. Les mascottes Polixe (SQ) et Marcus (pompiers) étaient présentes ainsi que la fée des étoiles et le Père-Noël qui sont venus faire la distribution des cadeaux. Grâce à la magie de Noël, les petits et les grands avaient tous des étoiles dans leurs yeux!