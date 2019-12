L'aide de la population sollicitée à la suite d'un vol de bijouterie

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de faire progresser une enquête relativement à une introduction par effraction survenue à Sorel-Tracy.

L’événement est survenu entre la soirée du 2 novembre et la nuit du 3 novembre dernier, dans une bijouterie située sur la rue Du Roi, à Sorel-Tracy.

Le ou les suspects se sont introduits dans la bijouterie et ont volé une somme d’argent et des bijoux. Certains étaient en or. Le total du vol est estimé à plusieurs milliers de dollars.

Toute personne qui aurait de l’information sur cet événement ou permettant d’identifier le ou les suspects de cette introduction par effraction et de ce vol peut communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.