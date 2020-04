Un homme arrêté pour conduite dangereuse, fuite et possession de stupéfiants

Vendredi le 3 avril, les patrouilleurs de la MRC Pierre-De Saurel ont tenté d’intercepter un motocycliste de 51 ans, de Sorel-Tracy, en vertu du code de la sécurité routière alors qu’il circulait sur le chemin Saint-Roch, à Sorel-Tracy. À la vue des policiers, le conducteur a pris la fuite et c’est sur l’autoroute 30, à Contrecœur, qu’il s’est finalement immobilisé. Il a été arrêté.

Lors des diverses vérifications, le suspect n’avait pas la classe appropriée à son permis de conduire pour la conduite d’une moto, sur laquelle il n’y avait pas de plaque et celle-ci était remisée et sans assurance.

Lors de sa fouille, le suspect avait sur lui environ 300 comprimés s’apparentant à de la méthamphétamine. Il pourrait faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, de fuite policière et de conduite dangereuse. Par ailleurs, des constats d’infraction lui ont été signifiés pour un total de plus de 1500$. La moto a été saisie pour une durée de 30 jours.