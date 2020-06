Sécurité routière dans la MRC Pierre-De Saurel: 65 constats d'infraction dressés

Des opérations intensives en sécurité routière ont été réalisées la semaine dernière sur les territoires des MRC Pierre-De Saurel, des Maskoutains et de Drummondville. Dans la région de Sorel-Tracy, 65 constats d’infraction ont été relevés en une semaine, du 22 au 28 juin.

Ces opérations visaient principalement la non-conformité des silencieux des véhicules routiers, des motocyclettes et des cyclomoteurs. Dans les trois MRC réunies, ce sont plus de 220 interceptions et vérifications qui ont été réalisées.

Plus de 160 constats d’infractions qui ont été signifiés principalement pour la non-conformité des silencieux.

D’autres opérations similaires se tiendront au cours de la période estivale dans diverses régions.