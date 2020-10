Deux résidences perquisitionnées à Saint-Aimé

Le 29 octobre, les policiers et les enquêteurs de la MRC Pierre-de-Saurel ont effectué une perquisition à deux résidences sur le Rang du Bord de l’Eau Ouest à St-Aimé, relativement à de la production de cannabis.

Cette perquisition a permis la saisie de plus de 600 plants de cannabis, plus de 80 gr de haschich et du matériel servant à la production de cannabis.

Rappelons que tout évènement suspect ou acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec 1 800 659-4264.