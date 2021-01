Intervention rapide du service incendie de Saint-Ours lors de l’incendie de vendredi dernier

Le conseil municipal de Saint-Ours souhaite saluer l'intervention rapide de son service incendie lors de l’incendie de vendredi dernier et offrir leurs plus sincères condoléances à la famille et aux amis de la personne retrouvée sans vie.

Le service d'incendie de Saint-Ours répond annuellement de 30 à 40 interventions annuellement (accidents, alertes, urgences et incendies) pour assurer la sécurité sur le territoire de la Ville de Saint-Ours.

« Ce sont des hommes qui, dans la vie de tous les jours, pratiquent une autre profession ou métier, mais qui, tous ensemble, s'assure de conserver les acquis de leurs formations afin d'être prêts à nous protéger. Ils s’investissent énormément depuis plusieurs années afin d’assurer une protection à notre communauté. Lorsqu’ils reçoivent une alerte sur avertisseurs, ils n’ont souvent aucune idée de la teneur de la gravité de cette alerte », souligne le conseil municipal de Saint-Ours.