Le patrimoine vu autrement par les jeunes!

La MRC de Pierre-De Saurel a dévoilé les lauréats de la neuvième édition du concours l’Expérience photographique du patrimoine, maintenant nommé Capture ton patrimoine, le 2 mai dernier.

Organisé en collaboration avec l’école secondaire Bernard-Gariepy et le Biophare, ce concours a permis à 26 élèves de secondaire un de s’initier à l’art de la photographie tout en découvrant le patrimoine de leur région.

Le jury a sélectionné les trois lauréats pour cette année, qui sont :

Thomas Fauteux, 12 ans, de Saint-Joseph-de-Sorel, pour sa photo « De la ferraille pour un puissant canon »;

Gabriel Lacourse, 12 ans, de Sainte-Anne-de-Sorel, pour sa photo « À quoi ça sert? »;

Nicolas Richard, 12 ans, de Sorel-Tracy, pour sa photo « Est-ce que le temps l’a dégradé? ». (photo)

Ces derniers ont chacun remporté un appareil photo numérique offert par la MRC. Le jury a aussi décerné une mention spéciale à :

Océanne Labrie, 12 ans, de Yamaska, pour sa photo « Ma cour, mon patrimoine ».

Capture ton patrimoine est un concours international de photo qui vise à sensibiliser les jeunes au patrimoine de leur localité. Les élèves bénéficient de quelques heures de formation pour apprendre les rudiments de base de la photographie avec Isabelle Parenteau, enseignante en arts plastiques, et d’une formation en patrimoine offerte par le Biophare. Outillés et munis d’un appareil photo, ils partent ensuite à la découverte de notre héritage collectif.

Capture ton patrimoine est un outil pédagogique extraordinaire qui vise à faire prendre conscience aux élèves du patrimoine qui les entoure et à constater sa valeur et sa signification dans leur vie. Il permet donc d’aborder à la fois des notions d’histoire, de géographie, d’art et de français. Grâce à la photographie, l’élève découvre un moyen d’exprimer sa vision personnelle, apprend à développer ses opinions et à éveiller sa curiosité.

Mentionnons que les photographies des 26 élèves qui ont participé à ce concours sont envoyées au volet national de ce concours organisé par l’organisme Action patrimoine. Les lauréats nationaux seront connus au cours du mois de mai