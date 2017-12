Sylvain Rochon se réjouit du projet de construction d’une nouvelle gare fluviale

Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, se réjouit de l’annonce, par la Société des traversiers du Québec, de la construction d’une nouvelle gare fluviale et du réaménagement de l’aire d’attente au traversier de Sorel-Tracy. « Les travaux, qui vont doubler le nombre de stationnements dans l’aire d’attente du traversier et ajouter deux guichets, auront pour effet d’accélérer l’embarquement pour les passagers et d’améliorer la circulation aux abords de la gare fluviale. C’est une excellente chose », a fait remarquer le député qui n’a pas, non plus, manqué de saluer « l’élégance architecturale de la nouvelle gare entièrement fenestrée qui offrira une vue imprenable sur le fleuve et le quai Catherine-Legardeur. »



Sylvain Rochon souhaite maintenant voir Les Constructions Binet, l’entreprise beauceronne qui a remporté l’appel de soumissions, recourir à des sous-contractants et à des fournisseurs locaux ce qui aurait pour bénéfice d’assurer à la région emplois et retombées économiques. « Nous avons des fournisseurs très compétents, a fait valoir le député, et leur proximité du chantier ainsi que leur connaissance du site constituent des avantages concurrentiels dont il serait bête de ne pas profiter. »

Les travaux, nécessitant un investissement de 14 millions de dollars, débuteront, aux dires du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports, André Fortin, dès l’hiver 2018 et ils seront complétés à l’été 2019. Avec le projet de gare fluviale et le réaménagement sur l’autre rive, l’investissement total atteint 25 M $