Sylvain Rochon salue la contribution de Claude St-Germain à la vie soreloise

C'est en rappelant la contribution exceptionnelle de Claude St-Germain, à la radio et au hockey sorelois, que le candidat du Parti Québécois dans Richelieu, Sylvain Rochon, a réagi au décès de ce dernier. « Ce décès, a-t-il fait remarquer, est survenu après une retraite dont, si injustement, la maladie ne lui aura pas permis de profiter pleinement.»



« Monsieur St-Germain, a confié Sylvain Rochon, qui a été dix ans journaliste à la station qu'il dirigeait, était un bourreau de travail. Tous les matins, à 6 h, il faisait sa marche rapide, casque d'écoute sur la tête, pour ne rien manquer de notre travail en ondes. Et dès son arrivée, vers 7h ou 7h30, nous avions droit à ses commentaires. Il était exigeant, d’une exigence qui tirait tout le monde vers le haut.»

« Ce n'était pas ce qu'on appelle un homme de radio, mais CJSO a fini par devenir carrément le centre de sa vie, devant le hockey, pourtant sa grande passion. La région lui doit ainsi plusieurs années d'excellente radio dont il a su veiller à ce qu'elles se poursuivent après son départ.»

En rappelant que monsieur St-Germain et lui n’étaient pas nécessairement prédestinés à s’entendre, Sylvain Rochon a témoigné du lien qui néanmoins les unissait. « Je pense qu'il vous dirait, comme moi, que finalement, on ne s'est pas seulement bien entendus, mais qu’on s’est beaucoup aimés.»

« J’aurais souhaité pouvoir aller le visiter une dernière fois, a-t-il ajouté. Il aura quitté avant que je n'en aie eu le temps. J'offre à sa conjointe, ainsi qu'à ses filles et à son garçon de même qu’à ses petits-enfants, l'assurance de mes meilleures pensées et de mes plus sincères condoléances.»