Retour sur la séance du 16 janvier du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel

La MRC a réalisé, en 2018, un lien cyclable entre les MRC de Pierre-De Saurel et des Maskoutains en prévoyant, dans la partie nord du lien, une boucle dont la longueur a dû être écourtée compte tenu des prix plus élevés obtenus lors de l’appel d’offres. Cette boucle se situe sur l’emprise ferroviaire abandonnée (EFA) que la MRC loue du ministère des Transports (MTQ). Dans ce contexte, les membres du Conseil de la MRC ont accepté de déposer un projet de liaison cyclable Pierre-De Saurel et Maskoutains - Phase II afin de poursuivre les travaux sur le terrain et de préparer la suite du prolongement de la Route verte numéro 3 dans l’axe du fleuve par des études d’ordre technique pour, entre autres, identifier l’option à privilégier pour la traversée éventuelle de la route 132.