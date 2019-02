Le député de Richelieu honore une réalisatrice soreloise

Cette semaine, à l’Assemblée nationale, le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, a rendu hommage à la cinéaste soreloise Geneviève Dulude-De Celles, dont le long-métrage Une colonie s’est récemment vu décerner le prix de l’Ours de cristal, lors du Festival international du film de Berlin.

Encensée par la critique, tant au Québec qu’à l’international, cette œuvre aborde la thématique du passage de la jeunesse à l’âge adulte avec sensibilité et finesse.

Jean-Bernard Émond a donc profité de sa déclaration de député pour souligner le travail de Geneviève Dulude-De Celles: « Madame la présidente, dans la circonscription de Richelieu, ce ne sont pas les talents qui manquent ! Nous en avons eu la preuve, une fois de plus, le 16 février dernier, lors du Festival international du film de Berlin, où le long-métrage Une colonie, réalisé par la soreloise Geneviève Dulude-De Celles, a remporté le prix de l’Ours de cristal du meilleur film. Cet honneur s’ajoute aux cinq autres distinctions récoltées par cette oeuvre, depuis l’automne dernier », a-t-il déclaré. « Depuis le début de sa carrière, Geneviève Dulude-De Celles rafle les honneurs. Une fois de plus, elle se distingue d’une brillante façon. Alors aujourd’hui, en cette chambre, je tiens à la féliciter, ainsi qu’à la remercier pour son apport au rayonnement de notre région et de notre culture ! »