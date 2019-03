Un barman pas comme les autres pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu

Le député Jean-Bernard Émond invite les citoyens de la circonscription de Richelieu à une soirée caritative qui se tiendra le jeudi 7 mars, dès 17 h, au restaurant Le Forestier, situé au 40, rue Augusta, à Sorel-Tracy.



Invité par les propriétaires du restaurant à endosser le rôle de barman d’un soir au profit d’un organisme local, le député Jean-Bernard Émond a choisi de revêtir son tablier pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel, qui récoltera une partie des profits réalisés lors de cette soirée.

« Si j’ai choisi de m’associer à cet organisme, c’est que j’ai à cœur la qualité de vie de nos patients. Je vous garantis que je prendrai ce rôle très au sérieux et que je redoublerai d’efforts pour que les ventes soient au rendez-vous, afin qu’on amasse le plus de sous possible pour la fondation! », a souligné le député, avec humour. « Je remercie le restaurant Le Forestier pour son implication dans notre communauté, ainsi que les membres de la Fondation de l’Hôtel- Dieu de Sorel et mon équipe, qui m’assisteront dans mes fonctions temporaires de barman! J’invite les citoyens de la région à nous joindre en grand nombre.»



Le président de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel participera également à la confection de cocktails, tout au long de la soirée. « En tant que président du conseil d’administration, je me joindrai à Monsieur Émond comme barman lors de cette soirée, afin de supporter la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel dans sa contribution au maintien, au développement et à la consolidation des services de santé dans notre milieu », a-t-il déclaré. L’événement s’adresse aux personnes de 18 ans et plus et l’entrée est gratuite.