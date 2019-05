Le député Jean-Bernard Émond réitère son engagement d’améliorer l’accès aux soins de santé dans la région

À la suite de la résolution récemment adoptée par les élus municipaux de la MRC de Pierre-De Saurel et de la réponse du CISSS de la Montérégie-Est quant à l’accessibilité des soins de santé dans la région, le député Jean- Bernard Émond tient à faire le point sur le sujet.

« Je l’ai dit en campagne électorale et je le répète depuis le 1er octobre dernier : l’amélioration de l’accès aux soins de santé dans notre région est primordiale. En tant que député de Richelieu, je n’accepterai jamais que les citoyens de ma circonscription n’aient pas accès aux services auxquels ils ont droit », déclare Jean-Bernard Émond qui, depuis son arrivée en poste, multiplie les rencontres avec l’ensemble des acteurs locaux concernés par cet enjeu. « Trois grandes priorités ont été dégagées de mes échanges avec le personnel médical, les élus municipaux et le Comité des usagers Pierre- De Saurel: l’acquisition d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM), l’amélioration des services en pédiatrie et une gouvernance locale avec davantage de pouvoirs décisionnels. Ce sont ces trois objectifs qui guident mes actions depuis plusieurs mois et qui sont au cœur de mes discussions actuelles avec ma collègue et ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann », affirme l’élu caquiste.

Le député Jean-Bernard Émond tient à rappeler l’importance de maintenir une saine collaboration dans ce dossier : « Notre gouvernement travaille actuellement à pied d’œuvre pour renverser la vapeur et contrer les effets pervers de la centralisation imposée par nos prédécesseurs, dans le domaine de la santé. Entre-temps, pour faire cheminer nos dossiers locaux le plus rapidement possible, nous devons tous mettre l’épaule à la roue et nous rallier autour d’un seul et unique objectif : celui de s’assurer que les citoyens de notre région aient accès aux meilleurs soins de santé possible. Je salue la volonté et l’engagement des usagers, des médecins et des élus de notre région qui se sont mobilisés pour faire avancer les choses et je leur réitère mon soutien le plus complet. Soyez assurés que je ne baisserai pas les bras, tant et aussi longtemps que nous n’aurons pas atteint nos objectifs », conclut le député de Richelieu.