Le député Jean-Bernard Émond souligne le travail de l’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation

Le mercredi 5 juin, le député Jean-Bernard Émond a souligné le travail exceptionnel de l’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation, dans une déclaration prononcée à l’Assemblée nationale. L’analphabétisme demeure un enjeu de taille au Québec.

En effet, selon les derniers chiffres de la Fondation pour l’alphabétisation, un Québécois sur quatre éprouverait des difficultés majeures en lecture et en écriture. L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation, lutte contre ce phénomène depuis plus de 20 ans, en offrant à sa clientèle un large éventail d’ateliers éducatifs basés sur le plaisir d’apprendre.

Au salon bleu, le député Jean-Bernard Émond a tenu à souligner le caractère unique de L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation: « Ce qui distingue cet organisme des autres, c’est surtout la fierté qu’on décèle dans les yeux de ses participants quand on leur parle de « leur » Ardoise. Cet organisme fait bien plus que lutter contre l’analphabétisme: il brise l’isolement, il encourage l’autonomie et il favorise l’intégration sociale de ses participants.

C’est d’ailleurs ce qui lui a valu le prix Coup de Cœur, lors du Gala de reconnaissance de l’action communautaire et de l’économie sociale de Pierre-De Saurel, une distinction pleinement méritée », a- t-il déclaré.

Le député caquiste s’est également adressé aux membres de L’Ardoise qui étaient présents dans les tribunes pour assister à la déclaration: « Je veux remercier Mme Martine Simard, ainsi que toute son équipe, pour leur travail exceptionnel. Et à tous les participants qui sont réunis ici aujourd’hui : continuez de nous épater par votre soif d’apprendre et votre persévérance. Vous êtes de véritables modèles de réussite! », a conclu Jean-Bernard Émond.