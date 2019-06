Patrick Bousez devient président de la Table de concertation des préfets de la Montérégie

C'est à l'unanimité que les élus de l'ensemble de la Montérégie ont nommé, Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de la municipalité de Rivière-Beaudette, président de la Table de concertation des préfets de la Montérégie, le 7 juin dernier.

« J’aimerais remercier mes collègues pour cette nomination que j’honorerai avec fierté et dévouement. J’aimerais particulièrement remercier et féliciter mon prédécesseur, Monsieur Paul Viau, préfet de la MRC des Jardins-de-Napierville, pour son implication et son travail qui ont conduit à une nouvelle ère de concertation en Montérégie », a mentionné monsieur Patrick Bousez.

Lors de cette même rencontre, les membres de la Table ont aussi choisi deux vice-présidents. Ainsi, Mme Sylvie Parent, mairesse de Longueuil et M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC de la Haute-Yamaska ont tous deux été nommés vice-présidents. De son côté, Mme Suzanne Roy, préfète de la MRC de Marguerite-D'Youville a été sélectionnée en tant que secrétaire-trésorière de la Table.

Sur la photo : De gauche à droite, 1re rangée : Mme Francine Morin, préfète, MRC des Maskoutains, M. Paul Sarrazin, préfet, MRC de la Haute-Yamaska, M. Patrick Bousez, préfet, MRC de Vaudreuil-Soulanges, M. Paul Viau, préfet, MRC des Jardins-de-Napierville, Mme Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, M. Réal Ryan, préfet, MRC du Haut-Richelieu De gauche à droite, 2e rangée : M. Marc Lavigne, préfet suppléant, MRC de La Vallée-du-Richelieu, Mme Sylvie Dionne-Raymond, préfète, MRC Brome-Missiquoi, Mme Maude Laberge, préfète, MRC de Beauharnois-Salaberry De gauche à droite, 3e rangée : M. Gilles Salvas, préfet, MRC de Pierre-de Saurel, M. Jean-Claude Boyer, préfet, MRC de Roussillon, M. Jacques Ladouceur, préfet, MRC de Rouville, M. Daniel Plouffe, préfet suppléant, MRC de Marguerite-D’Youville