L’équipe du député Jean-Bernard Émond s’agrandit

Avec la rentrée parlementaire qui approche à grands pas, le député Jean-Bernard Émond est heureux d’annoncer la nomination de Félix Boucher à titre d’attaché politique au bureau de circonscription de Richelieu.

« Je suis fier de pouvoir compter Félix dans mon équipe. Au cours des dernières années, il a accumulé un bagage digne de mention, notamment à titre de vice- président de l’Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de Sorel- Tracy (AGEECST), ainsi qu’à travers de nombreuses organisations dans la région. Très impliqué dans son milieu, Félix saura apporter une perspective propre aux jeunes de notre région au bureau de circonscription de Richelieu », mentionne Jean-Bernard Émond.

« L’avenir de nos jeunes est la principale raison pour laquelle je me suis lancé en politique et je suis fier d’encourager notre relève. L’arrivée de Félix contribuera assurément au dynamisme de mon équipe et au cheminement de nos dossiers locaux! » ajoute-t-il.

Dans le cadre de ses fonctions, M. Boucher sera responsable des communications du bureau de circonscription et occupera son poste à temps partiel, tout en complétant ses études collégiales en sciences humaines au Cégep de Sorel- Tracy.