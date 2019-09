Débat électoral fédéral le mardi 8 octobre au Cégep de Sorel-Tracy

CJSO 101,7 FM, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie Sorel-Tracy (CCIST), le journal Les 2 Rives, IPIX.TV et le Cégep de Sorel-Tracy, présentera un débat des candidats à l’élection fédérale dans Bécancour-Nicolet-Saurel, le mardi 8 octobre prochain, de 19h à 21h, à l'auditorium Guy-Bélanger du Cégep de Sorel-Tracy.

Les organisateurs ont sollicité la participation des candidats officiels dans la circonscription, soit Pierre- André Émond du Parti conservateur du Canada, Louis Plamondon du Bloc Québecois, Nathalie Rochefort du Parti libéral du Canada et David Turcotte du Parti Vert. Comme c'est le cas pour le débat national, le candidat du Parti populaire du Canada dans le comté n’a pas été invité, la formation ne comptant aucun député qui ait été élu sous cette bannière. Un comité indépendant formé de Laurent Cournoyer, président- directeur général de CJSO 101,7 FM, Jean-Philippe Morin, directeur de l’information au journal Les 2 Rives et Stéphane Martin, journaliste, est chargé de formuler les questions du débat. Afin d’impliquer les citoyens, le comité innove en invitant la population à adresser des questions aux candidats. L'une des questions reçues au [email protected] sera retenue par les organisateurs et posée le 8 octobre.

Vous pouvez vous procurer des billets pour assister sur place au débat présenté au Cégep de Sorel- Tracy. Au coût de 10$, ils seront en vente à compter du lundi 9 septembre à la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy située au 67 rue George à Sorel-Tracy : 450 742-0018 ou [email protected] Une partie des fonds recueillis par la vente de ces billets sera remise à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. Le débat sera diffusé en direct à la radio et en Web diffusion sur les pages Facebook de nos partenaires médias de la région.