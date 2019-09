Conseil municipal: des investissements de 69,6 M $ pour 82 projets ces trois prochaines années

Le conseil municipal de Sorel-Tracy a procédé récemment à l’adoption du programme triennal d’immobilisations (PTI) pour les années 2020, 2021 et 2022, prévoyant des investissements de l’ordre de 69,6 M$ pour 82 projets.

Le conseil a annoncé que 37,6 M$, soit 54 % du PTI, sont prévus pour la mise à niveau des infrastructures. C'est un souhait de continuer la lutte contre les problèmes d’eau jaune de certains quartiers et de poursuivre le remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts avec le programme de subvention TECQ.

De plus, près de 27,8 M$, soit 40 % du PTI, sont réservés pour l’amélioration des édifices communautaires et récréatifs. Un montant de 25,4 M$ sur trois ans a été prévu pour la construction d’un nouveau complexe sportif et aquatique, un projet estimé à 28 M$, conditionnel à l’obtention d’une subvention importante.

Pour 2020, des investissements de 21 M$ pour 56 projets sont planifiés

Parmi les priorités, mentionnons entre autres la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts (10 M$) et des travaux de réhabilitation de chaussées (1,7 M$); des travaux dans différents parcs et terrains de jeux de la Ville (0,9 M$); la réfection de l’enveloppe de plusieurs bâtiments pour (1 M$) tels que la Maison des gouverneurs, la salle Jani-Ber, la piscine extérieure Robidoux, le colisée Cardin, la petite maison rouge du 207 rue du Prince et au chalet du parc Mgr. Nadeau; les plans et devis du complexe sportif et aquatique (2,3 M$); le terrain synthétique extérieur (1,6 M$).

Pour le financement du PTI, la Ville de Sorel-Tracy continue de prioriser l’utilisation de sources de financement autres que l’emprunt à long terme et compte sur un soutien financier de 7,8 M$ des gouvernements provincial et fédéral pour réaliser ses projets.