Débat sur l’environnement dans Bécancour-Nicolet-Saurel le 3 octobre

D ans le cadre de l'actuelle campagne électorale fédérale, Alternatives Bécancour invite la population de la circonscription de Bécancour-Nicolet-Saurel à un débat sur l’environnement. Il aura lieu le jeudi 3 octobre prochain à 19 h, au Centre de la Biodiversité du Québec, situé au 1800 avenue des Jasmins à Bécancour (secteur Sainte-Angèle-de-Laval).

L’événement est une initiative de L’environnement, parlons-en, une tribune non partisane qui incite nos leaders politiques à mettre l’environnement au centre de leurs préoccupations. Grâce à ce projet, plus de 100 débats semblables se tiendront en même temps, partout au Canada. Quatre questions seront communes à tous ces débats, quelques autres portant sur des enjeux environnementaux locaux.

Parmi les candidats confirmés, on retrouve : Louis Plamondon, député sortant, du Bloc Québécois ; Nathalie Rochefort, du Parti libéral du Canada ; Pierre-André Émond, du Parti conservateur du Canada ; et David Turcotte, du Parti vert du Canada. Les organisateurs attendent les réponses à des invitations tardives faites à Carole Lennard, dont la candidature a récemment été annoncée par le Nouveau Parti démocratique et Richard Synnott, du Parti populaire du Canada, finalement reconnu par la Commission aux débat des chefs.

La modération du débat sera assurée par Stéphane Lévesque, collaborateur à la rédaction du journal le Courrier Sud. Soyez avisé(e)s qu’il n’y aura pas de bouteilles d’eau sur place. Apportez vos gourdes. Pour accéder au Centre de la Biodiversité, il faut passer par la route 132 / boulevard Bécancour dans le secteur Sainte-Angèle-de-Laval. En effet, l’accès à l'a venue des Jasmins en provenance de l'autoroute 30 est actuellement fermé en raison de travaux majeurs à cette intersection. Le covoiturage est fortement recommandé. Les contacts peuvent se faire via la p age Facebook de l’évènement au : https://www.facebook.com/ events/1377495349087800/.