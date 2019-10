Christian Dubé, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la Montérégie, ainsi que Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ont annoncé des investissements majeurs pour la rénovation des écoles de la région. Au total, plus de 15 M $ seront accordés aux écoles de la région.

« Notre gouvernement, depuis le début de son mandat, fait de nos jeunes et de l’éducation ses priorités. Je ne peux donc que me réjouir de cette annonce de mes collègues. La réussite scolaire de nos jeunes, ça passe aussi par des milieux d’apprentissage adaptés à leurs besoins et dignes du XXIe siècle », a déclaré Jean Bernard Émond, député de Richelieu à l’Assemblée nationale et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Voici les investissements prévus:

Commission scolaire Montant de Sorel-Tracy 15 459 813 $ de Saint-Hyacinthe 37 677 580 $ des Hautes-Rivières 35 726 140 $ Marie-Victorin 69 906 661 $ des Patriotes 52 714 443 $ du Val-des-Cerfs 30 351 810 $ des Grandes-Seigneuries 45 165 404 $ de la Vallée-des-Tisserands 18 474 819 $ des Trois-Lacs 23 761 379 $ Riverside 19 703 883 $ New Frontiers 12 527 079 $ Total : 361 469 011 $

Pour l’ensemble de la Montérégie, les sommes dédiées à la rénovation d’établissements scolaires pour cette année représentent une hausse de 166,7% par rapport à l’année dernière. « C’est le début d’un grand rattrapage pour nos écoles. Ce n’est pas un secret pour personne qu’elles ont besoin d’amour. Ces investissements rendront nos écoles à la fois plus attrayantes et plus sécuritaires pour nos élèves, nos enseignants et nos membres du personnel scolaire » ajoute le député de Richelieu.

Ces sommes viennent s’ajouter aux investissements de 1,7 milliards de dollars pour la construction et l’agrandissement d’écoles qui ont été annoncées plus tôt cet année, dont l’École intégrée de Yamaska a entre autres pu bénéficier.