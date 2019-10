Bilan positif pour la CAQ dans la région estime Jean-Bernard Émond

Un an jour pour jour après son élection, l’heure est au bilan pour le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Jean-Bernard Émond.

Après huit ans d’attente et plusieurs refus essuyés, le dossier de l’agrandissement du pavillon Notre-Dame de l’École intégrée d’Yamaska a finalement connu un dénouement positif, avec l’annonce de l’octroi de 8,5 M $ par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour ce projet. En outre, le Cégep de Sorel-Tracy a vu son financement annuel bonifié de 1,3 M $, grâce à la révision de la formule de financement des cégeps.

Santé

En santé, l’obtention d’une nouvelle clinique d’hiver à Sorel-Tracy, en janvier dernier, a permis d’assurer un meilleur accès aux soins de santé pour les patients orphelins de la région. La création d’un nouveau poste de direction adjointe des activités hospitalières pour l’Hôtel-Dieu de Sorel, ainsi que la nomination d’une femme de la région, Mme Josée Guay, au sein du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) constituent également une avancée vers une meilleure représentativité de la région au sein du CISSSME, ainsi qu’une autonomie accrue pour l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Transports

Au niveau des transports, Jean-Bernard Émond est intervenu pour assurer la sécurité des usagers de la route, en exigeant le resurfaçage urgent du pont Maurice-Martel. Ces travaux qui, initialement, ne figuraient pas à l’ordre du jour, ont finalement été effectués, à la suite des démarches répétées du député. D’autre part, un comité sur la mobilité a également été mis sur pied, afin d’établir des solutions pour améliorer la fluidité des transports dans la région.

Développement culturel, économique et social

Parmi les accomplissements du député Jean-Bernard Émond, notons également les 300 000 $ supplémentaires accordés pour divers organismes et événements de la région, dont le GIB Fest, le Regroupement pour la santé des aînés, la Maison des jeunes de Tracy L’Air du Temps, la Maison L’Ancrage, le Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours, le comité Action logement Pierre-de-Saurel, le Club de soccer du Bas-Richelieu, les Ateliers Je suis capable, le Biophare, la Société d’agriculture de Richelieu et le Salon des métiers d’art de Sorel-Tracy, via divers programmes gouvernementaux et budgets discrétionnaires de ministres.

Viennent également s’ajouter à ce montant les 236 000 $ obtenus pour la conservation et la préservation du patrimoine religieux à Sainte-Anne-de-Sorel et à l’Enfant-Jésus de Sorel- Tracy.

La bonne direction pour le Québec

Au niveau national, le député de Richelieu est fier des promesses tenues par le nouveau gouvernement caquiste dans plusieurs dossiers d’importance : « En santé, nous avons signé une entente historique avec le Collège des médecins, afin de déléguer plus d’actes aux infirmières praticiennes et aux pharmaciens ». a-t-il rappelé. « Nous avons également ajouté 40 M $ pour bonifier les soins en santé mentale à travers la province. »

Dans le domaine de l’éducation, le député de Richelieu tient à souligner l'ajout de 850 personnes ressources qualifiées pour les élèves avec des besoins particuliers, l’établissement d’un plancher minimum de services dans les écoles, ainsi que l’ajout de 150 classes spécialisées.

L’abolition de la taxe « famille », la réduction des taxes scolaires, la bonification des allocations familiales à partir du deuxième enfant, ainsi que le programme Mieux voir pour réussir ont également fait une différence concrète dans le portefeuille des familles québécoises, estime Jean-Bernard Émond.

Finalement, l’adoption du projet de loi sur la laïcité est venue mettre un terme à un débat qui persiste depuis des années au Québec, sans aboutissement.

Les gens d'ici, d'abord et avant tout

Pour le député Jean-Bernard Émond, le point le plus important de ce bilan annuel demeure toutefois l’aide apportée aux citoyens de sa circonscription : « Si je me suis impliqué en politique, c’est d’abord et avant tout pour servir mes concitoyens. Mon équipe et moi avons contribué à régler plus de 200 dossiers citoyens cette année et nous allons continuer en ce sens, avec les mêmes priorités; santé, réussite scolaire et développement économique », a- t-il conclu.