Présence renforcée du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à Sorel-Tracy

Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), Simon Jolin-Barrette a récemment annoncé le déploiement de nouvelles ressources à Sorel-Tracy.

8,3M$ investis

Un déploiement sans précédent du MIFI dans les régions du Québec et une bonification des services aux entreprises ont été annoncés le 28 août dernier par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Simon Jolin-Barrette, en compagnie du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), Jean Boulet.

Ces nouvelles mesures représentent un investissement majeur de 8,3 M$ du MIFI. Les nouveaux employés du MIFI s’installeront dans les bureaux de Services Québec et les centres locaux d’emploi. Leur travail s’exercera en complémentarité avec celui des employés du MTESS.

Un nouvel agent d'aide à l'inégration

Un déploiement institutionnel dans un premier temps sera mis en place. Un nouveau point de services ouvrira à Sorel-Tracy. Cette nouvelle antenne s’intégrera au bureau existant du Centre local d'emploi (situé au 375, boulevard Fiset) afin de mieux répondre aux besoins de la région.

Un déploiement de ressources humaines sera effectué afin d’assurer une présence suffisante Sorel-Tracy et de mieux servir les différents partenaires. Cet agent d’aide à l’intégration s’occupera des nouveaux arrivants et leur offrira un parcours d'accompagnement personnalisé.

« Ce déploiement des effectifs du ministère s’inscrit dans la continuité logique des réformes que nous avons mises en place ces derniers mois. En s’assurant d’être davantage présent dans toutes les régions du Québec et en devenant une référence régionale forte, le Ministère réaffirme son leadership en matière de sélection, de francisation et d’intégration », a affirmé Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et l’Intégration.