Une aide financière récurrente de 45 000 $ pour les Aînés Pierre-De Saurel

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, a annoncé l’octroi d’une nouvelle aide financière récurrente de 45 000 $ au Regroupement pour la santé des aînés Pierre-De Saurel, de la part de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, via le programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).

Cette nouvelle subvention permettra à l’organisme de maintenir son service à domicile qui devait être aboli cette année avec la fin du programme Québec ami des aînés (QADA). C’est à la suite de l’intervention du député Jean-Bernard Émond que l’organisme a finalement obtenu une aide

financière récurrente via le programme ITMAV, lui permettant ainsi de poursuivre sa mission :

« Depuis plus de vingt ans, le Regroupement pour la santé des aînés Pierre-De Saurel accomplit un travail essentiel auprès de nos aînés. Lorsque la directrice de l’organisme, Mme Bourdages, m’a signalé que l’échéance du programme QADA signerait la fin des visites à domicile pour nos aînés, j’ai aussitôt soumis la problématique à ma collègue et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qui a rapidement agi pour éviter un bris de service important », a détaillé Jean-Bernard Émond. « [...] Nos aînés ont bâti le Québec d’aujourd’hui et il est de notre devoir de nous assurer qu’ils reçoivent tous les services dont ils ont besoin », a-t-il ajouté.

« C’est avec un réel soulagement que le Regroupement a appris que nous pourrions intégrer le

programme ITMAV, s’assurant ainsi que notre travailleuse de milieu pour aînés puisse continuer à offrir son service de soutien et références. Nous tenons à remercier Mme Marguerite Blais et M. Jean-Bernard Émond. Avec plus de 1700 interventions par année sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel, il était primordial d’assurer la pérennité de ce service. Les gens de la région connaissent de plus en plus le service et celui-ci est très sollicité », a pour sa part souligné Josée Bourdages, directrice générale du Regroupement.

Le Regroupement pour la santé des Aînés Pierre-De Saurel a pour objectif de mettre en place desactivités et services selon les besoins et intérêts des personnes aînées, afin de leur permettre d’exprimer leur créativité, de briser leur isolement et de favoriser leur implication active dans le développement de la communauté, tout en faisant reconnaître leurs droits et leurs besoins.