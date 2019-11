Les conseillers régionaux de la MRC s'accordent sur l'orientation à adopter

Tous les membres du Conseil de la MRC Pierre-de-Saurel étaient réunis dernièrement pour discuter de la situation vécue à la MRC, des relations entre eux et des améliorations potentielles à apporter au fonctionnement de l’organisme.

Les membres du Conseil ont ainsi pris la journée pour s’exprimer, s’expliquer et s’entendre sur une marche à suivre. « En tant que préfet de la MRC, je peux vous assurer que les discussions, gérées par un animateur d’expérience, ont été positives et ont conduit à un consensus ralliant tous les membres du Conseil », a précisé Gilles Salvas.

Un groupe de travail de trois membres du conseil formé

Ce consensus se traduira par la formation, à court terme, d’un groupe de travail formé de trois membres du Conseil qui, avec l’assistance technique du directeur général, auront à analyser les recommandations formulées par l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) et émettre leurs observations à leurs confrères et leur consœur. La seconde tâche sera de faire des recommandations concernant certains dossiers pour lesquels les membres du Conseil se sont engagés, lors de la journée du 9 novembre, à réfléchir pour le développement et l’avancement de la MRC.

La rencontre aura donc permis de vivre, dans le respect, un dialogue entre les membres du Conseil et avec le directeur général de l’organisme. Les échanges continueront dans les prochaines semaines et les informations pertinentes seront diffusées par la MRC au moment opportun.