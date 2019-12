MRC Pierre-de-Saurel: partage sur les bonnes pratiques agricoles pour préserver l’eau

Près d’une cinquantaine de personnes étaient réunies à Saint-Gérard-Majella, récemment, à l’occasion d’une journée sur la gestion de l’eau organisée par la MRC de Pierre-De Saurel, en collaboration avec le Comité de bassin versant de la Rivière Pot au Beurre et l’UPA.

« L’objectif de cet événement est de sensibiliser les acteurs aux bonnes pratiques agricoles afin de préserver la qualité de l’eau. Le respect des bandes riveraines est pris au sérieux dans notre MRC et c’est important de démontrer pourquoi », précise Michel Blanchard, président du Comité régional des cours d’eau et maire de Saint-David.

Inventaire faunique

Le bilan de la caractérisation des bandes riveraines 2018-2019, les résultats 2019 du suivi des pesticides dans les rivières Pot au Beurre, Saint-Louis et David, le coût d’une bande riveraine, les actions menées par le comité de bassin versant de la Rivière Pot au Beurre ont été les grandes thématiques abordées.

De plus, les participants ont aussi entendu des producteurs agricoles partager leur expérience de l’adaptation aux changements dans les pratiques culturales et de l’agroenvironnement. Enfin, des experts sont venus présenter l’inventaire faunique réalisé dans le sous-bassin de la 3e Rivière Pot au Beurre et sensibiliser l’auditoire quant à un éventuel envahissement de nos cours d’eau par la châtaigne d’eau, espèce exotique envahissante récemment observée dans la rivière Yamaska.

« Il y a beaucoup d’efforts qui sont investis dans notre milieu pour l’agroenvironnement, on sent une grande ouverture. Et nous avons de plus en plus d’exemples concrets de réussite, c’est inspirant! », conclut M. Blanchard.