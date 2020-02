Pierre Fitzgibbon invité à Sorel-Tracy pour un déjeuner de financement

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, sera l’invité du député Jean-Bernard Émond à l’occasion de son déjeuner de financement.

L’événement se tiendra le 10 mars prochain, à la salle Fleuve Saint-Laurent B de l’Hôtel de la Rive.

« C’est une belle opportunité, pour les citoyens et pour la communauté d’affaires de la région, de rencontrer le ministre de l’Économie et de l’Innovation pour échanger sur nos enjeux locaux et sur les priorités économiques de notre gouvernement. Le ministre Pierre Fitzgibbon est un véritable passionné de développement économique et d’innovation. Considérant le dynamisme de nos entrepreneurs locaux et des différents acteurs du milieu municipal et économique de notre région, les discussions promettent d’être riches en contenu! J’invite donc les citoyens de la circonscription de Richelieu à participer en grand nombre à ce déjeuner convivial », déclare Jean-Bernard Émond.