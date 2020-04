Le Bloc Québécois fait des propositions pour améliorer rapidement le sort des aînés

Dans le cadre de la crise du coronavirus, le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a fait parvenir hier une lettre au premier ministre Justin Trudeau présentant des propositions pour améliorer rapidement le sort de nos aînés.

« Ils sont à la fois le groupe le plus vulnérable face à cette maladie qui fait si mal au sein des résidences pour personnes âgées et le plus fragile aussi en termes économiques. Ces gens, qui ont construit la société prospère dans laquelle nous vivons, et qui, grâce à eux, a les moyens d’affronter la crise, souffrent aussi d’un isolement gravement empiré par la maladie. Il est urgent de les soutenir », a déclaré Yves-François Blanchet.

« Le pouvoir d’achat des aînés est fragilisé, leurs placements fondent à vue d’œil, avec ce que nous proposons aujourd’hui, on veut briser leur isolement et leur conférer un sentiment de sécurité à la fois en matière de santé et de moyens financiers. On veut améliorer le sort des personnes aînées », a indiqué de son côté le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.

Le député de Jonquière, Mario Simard, a quant à lui soutenu « qu’avec l’incertitude économique, il nous apparaît important de protéger les régimes de pension privés en les désignant à titre de créancier privilégié lors de possibles acquisitions ».

« C’est la chose à faire, on le doit bien à nos aînés », a-t-il ajouté.

Les élus du parti indépendantiste appuient entièrement les propositions énoncées par leur chef :

• Augmentation de la pension de vieillesse de 110$ par mois et bonification du Supplément de revenu garanti (SRG), accessible à tous dès 65 ans;

• Suspension de l’obligation de retirer une portion des placements dans des régimes de retraite;

• Désignation des régimes privés de pension à titre de créancier privilégié;

• Baisse du prix des médicaments;

• Accès à Internet haute vitesse à titre de service essentiel;

• Mesures spécifiques d’accompagnement par Services Canada.

Pour consulter la lettre : http://www.blocquebecois.org/2020/04/lettre-au-premier-ministre-des-propositions-pour-ameliorer-le-sort-de-nos-aines/