Ottawa élargit son programme de prêt garanti aux entreprises

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre du Canada a annoncé avoir reçu hier soir une troisième demande de la part du gouvernement du Québec pour recevoir de l’aide médicale de la part des Forces armées canadiennes dans les CHSLD. De plus, le programme du compte d’urgence aux entreprises sera élargi pour que plus de compagnies puissent en bénéficier.

Le ministre de la Sécurité publique du Canada Bill Blair étudie et finalise la demande d’aide du Québec. Le premier ministre explique qu’ils ont l’intention d’envoyer la Croix-Rouge, des bénévoles spécialisés et les Forces armées, mais que le tout est encore en discussion.

D’ailleurs, ce soir se déroulera la rencontre hebdomadaire entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour discuter de la manière de mieux protéger les aînés et de s’entendre pour une subvention salariale au personnel médical.

Aide aux entreprises

Jusqu’à présent, le programme de prêt garanti de 40 000 $ pour aider les PME a permis d’en aider 195 000 à travers le pays, un montant qui représente 7,5 G$. Afin, de s’assurer de poursuivre le soutien aux entreprise, il a été décidé d’élargie ce programme en augmentant et en abaissant les seuils d’admissibilité. Toutes entreprises qui ont dépensé entre 20 000 $ et 1,5 M$ en masse salariale dans l’année 2019 pourront demander un prêt garanti.

Aujourd’hui, le gouvernement introduit l’aide d’urgence du Canada au loyer commercial pour aider les PME en manque de liquidité à payer pour le mois d’avril, mai et juin leur loyer. Cela aidera les entreprises et les propriétaires d’immeubles commerciaux à faire face à cette problématique du non-paiement des loyers. Plus de détails devraient arriver sous peu.

Plus de matériel médical

M. Trudeau a confirmé que plusieurs contrats avec des entreprises canadiennes ont été finalisés pour produire du matériel médical. L’entreprise de Calgary, Geometric Energy Corporation fournira des millions de gants pour le personnel de la santé.

Situation au Canada

Aujourd’hui, on compte à travers le pays 28 893 cas, 1 070 décès et 9 284 rétablis. Malheureusement, le Québec est la province qui compte la moitié des décès au Canada.

Le gouvernement canadien assure toutefois qu’il continue à travailler pour trouver un vaccin et étendre la capacité de dépistage.