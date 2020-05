Le conseil de la MRC de Pierre-De Saurel redéfinit les critères d'aide financière aux organismes

Les conseillers régionaux étaient réunis à huis clos la semaine dernière, par vidéoconférence, pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel. Voici les principaux points discutés au cours de la soirée.

C’est lors de cette séance de mai qu’ont été déposés le rapport financier de la MRC et le rapport de l’auditeur externe pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019.

Le Conseil a octroyé 1 000 $ au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS-ME) à titre de contribution financière pour le financement du programme "Ma Famille Ma Communauté" et 500 $ dans le cadre de l'Arbre de joie, fête de Noël pour les enfants malades, qui se tiendra le 1er décembre 2020.

Par ailleurs, les conseillers régionaux ont adopté une nouvelle politique d’attribution d’aide financière aux organismes. Celle-ci a pour objectif d’orienter efficacement les organismes qui souhaitent obtenir un soutien ou une contribution financière de la MRC. Cette politique permettra ainsi :

• de soutenir les activités en lien avec les valeurs et les orientations de la planification stratégique de la MRC;

• d’optimiser un traitement équitable, cohérent et efficace des demandes;

• de maintenir une saine gestion des fonds publics administrés par la MRC. La politique ainsi que le formulaire de demande se trouvent sur le site Web de la MRC.

Enfin, considérant le contexte de la crise actuelle liée à la COVID-19, les membres du Conseil ont aussi décidé d’annuler les frais administratifs concernant l’ouverture d’un dossier de vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes. Cette démarche s’inscrit dans un effort collectif et régional afin d'offrir un soutien aux personnes concernées.

Gestion contractuelle: trois contrats scellés, notamment pour l'entretien des cours d'eau

Un contrat a été octroyé à l'entreprise Groupe Horizon, pour un montant de 15 354,76 $ (taxes incluses), à la suite d’une demande de prix relative au projet d'entretien du cours d'eau Cournoyer à Sorel-Tracy. La surveillance des travaux sera quant à elle réalisée par Groupe PleineTerre.

De plus, un autre contrat a été attribué à Drainage Richelieu, la plus basse soumission conforme à la suite d’un appel d’offres public, relatif aux projets d’entretien des cours d’eau Deuxième rivière du Pot-au-Beurre, Branche 1 et Branche 3 à Saint-Robert et à Sainte-Victoire-de-Sorel, Sainte-Cécile-Arthur à Saint-David), Troisième rivière du Pot-au-Beurre, Branche 6 à Saint-Robert, Ruisseau des Prairies à Sainte-Victoire-de-Sorel et Rivière Bellevue, Branche 1 à Sainte-Victoire-de-Sorel.

Le montant du contrat s’élève à 280 745,01 $, taxes incluses. La surveillance des travaux sera quant à elle réalisée par Tetra Tech.

Les conseillers régionaux ont octroyé à la double majorité, à la suite d’une demande de vote par le conseiller régional Sylvain Dupuis, à la firme CIMA+ le contrat de services professionnels d'ingénierie pour l'élaboration des plans et devis du tunnel cyclable au montant de 73 354,05 $ (taxes incluses). Le tout faisant suite à un appel d’offres public.

Le Conseil de la MRC a adopté une résolution pour demander au ministère des Transports que les démarches menées dans le dossier de remplacement du ponceau de la route 132, situé dans le ruisseau du Marais, soient faites en collaboration et en concertation avec la MRC et que les travaux soient effectués le plus rapidement possible pour préserver le libre écoulement des eaux.

Milieux humides et hydriques: création d'un comité technique

Les membres du Conseil de la MRC ont formé un comité technique dans le cadre de l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). Ce comité aura comme mandat de mettre en place le PRMHH. Ce plan permettra une meilleure vision d’ensemble pour faciliter, lors de la planification de l’aménagement du territoire régional, la prise en compte des milieux humides et des cours d’eau ainsi que de leurs fonctions écologiques.

Les conseillers régionaux Michel Péloquin et Diane De Tonnancourt ont manifesté leur intérêt à y siéger. Les autres membres seront nommés ultérieurement puisqu’ils représenteront des organismes externes.

Politique culturelle: 15 000 $ déboursés pour le projet "Patrie innovante"

Les conseillers régionaux ont autorisé le projet "Patrie innovante" au montant de 30 000 $, puisé à même le budget de la politique de développement culturel et pour lequel le ministère de la Culture et des Communications contribue pour 15 000$.

Ce projet vise à stimuler l'innovation sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel et dans le contexte actuel, il s’inscrit dans le plan de soutien au milieu culturel. Il permettra d'entreprendre différentes démarches relativement aux activités artistiques et culturelles sur le territoire.

Une Semaine des personnes handicapées proclamée officiellement

Le conseil a déclaré la semaine du 1er au 7 juin comme étant la Semaine québécoise des personnes handicapées, et s’est engagé à cette fin à la souligner annuellement.

Alliance de solidarité

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS), le Conseil a adopté les projets Les 5 bons sens!, Pierre-De Saurel nourricier, Habitation pour tous et le déploiement territorial de l'Alliance pour la solidarité de la MRC de Pierre-De Saurel.

Ces projets sont conformes aux objectifs prévus au Plan d’action pour la MRC de Pierre-De Saurel de l’Alliance pour la solidarité 2019-2023, élaboré par la Table de développement social Pierre-De Saurel en concertation avec les organismes concernés du milieu.

=> La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 10 juin prochain, à 20 h.