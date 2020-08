Plus de 169 000$ en soutien aux bibliothèques Le Survenant et Marie-Didace

Le député Jean-Bernard Émond a annoncé l’octroi d’une aide financière de 169 511 $ accordée par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, aux bibliothèques publiques autonomes de Sorel-Tracy pour l’année 2020, ce qui correspond à une augmentation de 41 000 $ comparativement à l’année dernière.

« Je me réjouis de cette aide financière additionnelle, qui permettra aux bibliothèques Le Survenant et Marie-Didace de poursuivre leur mission première : rendre la lecture accessible à l’ensemble des citoyens », déclare Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

« Les bénéfices de la lecture sont nombreux, en particulier pour nos jeunes. Les études à ce sujet sont unanimes : la lecture joue un rôle fondamental dans leur réussite scolaire. Nous avons donc le devoir d’assurer et d’encourager l’accès à la lecture pour nos jeunes. L’aide financière supplémentaire annoncée aujourd’hui contribuera certainement à atteindre cet objectif dans notre région », ajoute le député de Richelieu.

« La démocratisation de la culture et du savoir est au cœur des préoccupations du gouvernement du Québec et la mission des bibliothèques publiques y répond. Nous sommes engagés à les soutenir afin qu’elles continuent d’offrir aux Québécois un accès à des livres et à des documents de qualité. C’est non seulement les citoyens à la grandeur du Québec qui bénéficieront de cet investissement de 28 M$, mais aussi toute la chaîne du livre », explique Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.