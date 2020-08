La MRC Pierre-De Saurel prend part à une entente régionale économique

Les conseillers régionaux étaient réunis à huis clos le mercredi 26 août pour la séance du conseil de la MRC de Pierre-De Saurel. Entre entente de développement régionale économique pour cinq ans et appui à l'agriculture et à l'immigration, voici les décisions et sujets étudiés.

Les conseillers régionaux ont confirmé leur participation à l’Entente sectorielle de développement pour l’économie et la main-d’œuvre en Montérégie 2020-2025, pilotée par Montérégie Économique.

Elle vise notamment à favoriser la mise en commun de ressources financières et techniques et à soutenir la mise en œuvre des priorités régionales en matière de développement économique et de main-d’œuvre par la réalisation d’un plan d’action concerté. La MRC y affectera ainsi un montant total de 12 938 $ sur cinq ans.

Les milieux naturels terrestres inclus dans le plan régional

En fonction de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés, une MRC se doit d’élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). À cet effet, la MRC bénéficiera d’une aide financière du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) de 83 300 $.

Cependant, à la suggestion du MELCC, les membres du conseil ont décidé d’élargir le mandat du PRMHH afin d’y intégrer tous les milieux naturels terrestres, comme les milieux forestiers et les friches non cultivées. Cela permettra notamment d’établir une vision territoriale de l’ensemble des enjeux de conservation du territoire naturel de la MRC afin de favoriser la biodiversité et l’harmonisation des usages du territoire à proximité des milieux naturels. Le PRMHH devient par conséquent le Plan régional des milieux naturels (PRMN) et sera travaillé en étroite concertation avec les municipalités.

Étude pour créer un fonds régional de développement

Ayant la volonté de contribuer concrètement au développement régional et d’avoir un levier pour obtenir d’autres fonds des gouvernements supérieurs, le conseil de la MRC a décidé d’étudier la faisabilité de créer un fonds régional de développement.

Ce fonds, provenant de différentes sources de revenus, pourrait permettre à la MRC et ses partenaires de mener des actions collectives structurantes et appuyer des projets concrets de développement économique, social ou culturel.

Appuis à des projets d'immigration et d'agriculture

Les conseillers régionaux ont résolu d’appuyer le projet de l’UPA, pour les MRC de la Montérégie, visant la protection des bandes riveraines agricoles.

Dans les secteurs d’intervention identifiés prioritaires, un accompagnement technique et financier serait offert aux producteurs agricoles afin qu’ils mettent en place des bandes riveraines herbacées réglementaires favorisant les pollinisateurs et la stabilisation de la berge. S’il reçoit l’appui financier demandé au gouvernement, ce projet serait un complément au travail de caractérisation des bandes riveraines mené par la MRC au cours des deux dernières années.

Enfin, les conseillers régionaux ont aussi manifesté leur appui à la famille Horbanov. Ils demandent ainsi au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, Marco E. L. Mendicino, de faire preuve d’humanité et de tenir compte des circonstances particulières de cette famille d’origine ukrainienne en leur délivrant rapidement un permis de résidence afin de régulariser leur statut.

Aide aux jeunes

Enfin, les membres du Conseil ont autorisé le versement d’une aide financière de 8 500 $ à l’organisme Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel pour le projet Place aux jeunes Pierre-De Saurel. Il s'agit d'un projet visant à faire découvrir la région et les opportunités d’emplois à des jeunes qualifiés afin qu’ils s’établissent sur le territoire de la MRC.

La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 9 septembre prochain, à 20 h.