L'entrepreneuriat féminin appuyé en Montérégie

Les ministres Mélanie Joly et Mary Ng annoncent des investissements de plus de 10 millions de dollars pour soutenir les femmes entrepreneures.

En effet, le gouvernement du Canada s’est engagé à soutenir les entreprises canadiennes dans leur diversité, clé du succès d’une reprise économique forte et inclusive dans un contexte de pandémie. Or, seulement 16 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes, alors que des études démontrent qu'en favorisant leur participation économique, le Canada pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars à son PIB.

Les femmes entrepreneures se heurtent à des obstacles au fur et à mesure qu'elles progressent dans leur parcours – et les enjeux causés par la pandémie de COVID-19 – les confrontent à de nouveaux défis. Alors que leur présence s’accentue au sein de secteurs économiques variés, qu’il s’agisse de l’agroalimentaire, du manufacturier, des produits métalliques, des sciences de la vie ou du textile, le gouvernement du Canada s’assure de les soutenir adéquatement pour renforcer leur pouvoir économique en les appuyant directement ou en rendant facilement accessibles les ressources et les capitaux dont elles ont besoin.

Un soutien pour un accès aux ressources

Mélanie Joly et Mary Ng ont annoncent ainsi des investissements fédéraux de plus de 10 millions de dollars pour aider les femmes entrepreneures du Québec à accéder aux ressources dont elles ont besoin afin d’affirmer leur présence et d’assurer une croissance forte et durable de leur entreprise. Ce financement, accordé par DEC, appuiera 38 projets porteurs qui permettront à des entreprises de croître, d’innover, de se développer et de créer des emplois.

Parmi ces projets, sept associations et organismes actuellement bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) bénéficieront d’appuis supplémentaires totalisant 3 146 000 $ pour aider les femmes entrepreneures tout au long de la pandémie de COVID-19.

Deux projets soutenus en Montérégie

Deux projets ont été appuyés (sur 31 dans la province) à hauteur d'1,5 M$ au total, dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat: