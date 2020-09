Agriculture urbaine à Sorel-Tracy: un nouveau projet pilote pour les jeunes, les citoyens et les entrepreneurs

La Ville de Sorel-Tracy s’associe avec la Société d’Agriculture de Richelieu et la Chambre de développement agricole afin de déployer son premier projet pilote en agriculture urbaine pour les trois prochaines années.

L’objectif de ce projet pilote est de poser des gestes concrets qui permettront de faire connaître l’agriculture aux citoyens et aux élèves, mais aussi d’offrir des outils et du soutien aux entrepreneurs locaux qui désirent se lancer en affaires ou encore démarrer de nouveaux projets dans un domaine relié à l’agriculture ou à la transformation alimentaire.

La Ville de Sorel-Tracy mandate la Chambre de développement agricole pour un projet qui sera divisé en trois volets.

Animation pour les écoles

Le commissaire agricole et producteur Alain Beaudin visitera les écoles primaires du territoire de la Ville de Sorel-Tracy afin d’offrir des ateliers-conférences aux élèves sur une grande variété de thématiques telles que l’horticulture, la culture maraîchère, la myciculture, l’aquaculture et l’aviculture. Grâce à ce projet, la Ville prévoit initier un maximum de jeune du primaire à différents volets de l’agriculture en les amenant à semer, transplanter, incuber et récolter.

Les écoles seront directement contactées par la Chambre de développement agricole afin de planifier les ateliers-conférences. Un projet spécial permettra également à certains élèves de mettre en pratique les apprentissages acquis lors de leur atelier-conférence.

Conférences citoyennes

Les citoyennes et les citoyens de la région pourront également bénéficier du projet lors des conférences gratuites où ils trouveront plusieurs conseils utiles pour s’initier à l’agriculture en milieu urbain, pour réussir leur potager et pour en savoir plus sur l’autonomie alimentaire. Ils pourront aussi poser leurs questions à M. Beaudin. Les informations seront disponibles prochainement sur le site Web de la Ville de Sorel-Tracy.

Service-conseil pour les entrepreneurs

Enfin, le dernier volet du projet s’adresse aux entrepreneurs du milieu agricole ou de la transformation alimentaire qui auront accès sans frais à des séances de consultations avec la Chambre de développement agricole afin d’obtenir du soutien dans leurs différents projets.

Les personnes intéressées peuvent contacter directement la Chambre de développement agricole.

Un projet essentiel

« Au cours des derniers mois, nous avons tous pris conscience de l’importance de l’autonomie alimentaire, souligne le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin. Ce projet permet d’avancer dans cette direction en tenant compte des besoins de nos citoyens. Notre population est désireuse d’en apprendre plus sur l’agriculture urbaine, sur les avantages d’avoir son propre potager et sur la souveraineté alimentaire. Cette première édition de projet pilote a été conçue pour répondre à leurs attentes », ajoute le maire.

De son côté, le commissaire agricole et producteur Alain Beaudin considère que ce projet pilote répond à un besoin : « Je trouve qu’il est essentiel de jouer un rôle d’informateur et de guide afin de sensibiliser un maximum de personnes en ce qui a trait à leur alimentation et à l’importance de la consommation locale. L’objectif de ce projet pilote est de faire des liens entre le territoire, la biodiversité, les acteurs du milieu et l’implication citoyenne.»