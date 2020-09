« On s’en est bien sorti jusqu’à maintenant, on souhaite que ça se poursuivre », selon Gilles Salvas

Avec l’annonce du début de la deuxième vague et la volonté de la Direction de la Santé publique de la Montérégie de conserver le découpage par région administrative pour les niveaux de préalerte, les membres du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel encouragent fortement la population à continuer à être de bons modèles et rappellent la grande importance de respecter les consignes sanitaires.

« Nous sommes vraiment fiers du comportement de nos citoyennes et citoyens qui nous ont permis, jusqu’à ce jour, d’être un territoire relativement sécuritaire. Le gouvernement a annoncé qu’on vient d’entrer dans la deuxième vague et on espère sincèrement que les gens continueront d’être vigilants », a souligné Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel.

Depuis le début de la crise, le territoire de notre MRC s’est toujours maintenu

stable, avec un nombre peu élevé de cas. « On s’en est bien sorti jusqu’à maintenant et on souhaite que ça se poursuivre », a poursuivi le préfet.

La MRC accorde une grande importance aux respects des consignes et invite sa population à poursuivre leurs efforts qui, en regard du nombre de cas peu élevé, ont eu un impact significatif sur notre territoire. Ces consignes sont, entre autres, celles répétées depuis six mois: se laver les mains fréquemment; maintenir la distanciation physique de 2 mètres et porter le masque ou le couvre-visage dans les lieux publics.

« C’est un effort collectif, si tout le monde continue à faire leur part on devrait bien s’en tirer », a conclu Gilles Salvas.